"بينها التطعيم واستخراج بطاقات جديدة".. تذكرتي تعلن ضوابط حضور الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أعلنت شركة "تذكرتي" ضوابط حضور الجماهير إلى المباريات للموسم الجديد 2021/2022، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وأوضحت "تذكرتي" أنه سيتم إجراء تحديث على الموقع الخاص بحجز تذاكر المباريات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

كما شددت على إلغاء جميع بطاقات المشجع الورقية (Fan ID)، التي تم استخدامها في البطولات السابقة، وسيتعين على كل مشجع استلاك بطاقة جديدة لموسم 2021/2022 مع شارء أول تذكرة، ولن يسمح بدخول حاملي البطاقات القديمة.

وأوضحت "تذكرتي" أنه تم حذف كل من كان عمره أقل من 16 عاما في سنة 2019 و2020، وبناء عليه سيتعين على المشجع الراغب في استخراج بطاقة جديدة أن يقوم بالتقديم على موقع شركة "تذكرتي".

وفيما يلي الظوابط الكاملة التي أعلنت عنها شركة "تذكرتي":