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متحف توسو يقترب من إطلاق تمثال صلاح (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن متحف توسو المتواجد في العاصمة الإنجليزية "لندن"، اقترابه من الكشف عن التمثال المخصص للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق .

متحف الشمع قام بالحصول على مقاس وجه محمد صلاح في العام الماضي من أجل صنع له تمثالاً، حيث كتب الحساب الرسمي للمتحف عبر "تويتر" :"قريبًا".

وسيكون صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يكون له تمثالاً في هذا المتحف.

وتألق محمد صلاح نجم ليفربول في الفترة الأخيرة، حيث استطاع الدولي المصري أن يسجل 104 هدف في ، ليتساوى مع النجم الإيفواري ديديه دروجبا هداف السابق في صدارة هدافي اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في الموسم الحالي بواقع 11 مباراة سواء في مسابقة بريميرليج أو ليسجل 12 هدفًا.

ويتصدر النجم المصري ترتيب هدافي بريميرليج هذا الموسم برصيد سبعة أهداف متساويًا مع جيمي فاردي نجم ليستر سيتي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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