شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يجهز خطوات تصعيدية حال رفض الجبلاية رفع الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن فريق الزمالك رفض اللاعب الامتثال لعقوبة اتحاد الكرة الخاصة بإيقافه 8 مباريات على خلفية أحداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى.

وأضاف المصدر أن تعنت اتحاد الكرة فى تنفيذ قرار لجنة التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا سيدفع اللاعب لاتخاذ خطوات تصعيدية للحفاظ على حقوقه، خاصة أن قرار الإيقاف لم يستند على لائحة بخلاف عدم إجراء تحقيق مع شيكابالا فى الواقعة سواء فى القرار الأول بالإيقاف 8 أشهر أو بعد تخفيضه إلى 8 مباريات فقط.

ويخوض الزمالك مرانه الرئيسى اليوم استعدادا لمواجهة توسكر الكينى المقرر لها غدا فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، بعدما دخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا أول أمس فى برج العرب استعدادا للمباراة، حيث يحتاج الزمالك للفوز أو التعادل بأى نتيجة لحسم التأهل لدور المجموعات رسميا بعدما حقق الفوز فى مباراة الذهاب بكينيا بهدف نظيف أحرزه المغربى أشرف بن شرقى.

ومن المقرر أن يستقر الفرنسى كارتيرون على تشكيل المباراة فى مران اليوم، وإن كانت جميع المؤشرات تؤكد ثبات التشكيل، حيث سيعتمد كارتيرون على نفس لاعبى مباراة الذهاب دون أى تعديلات.

ومن المقرر أن يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد فتوح، وفي الوسط طارق حامد وامام عاشور ، وفي الهجوم الرباعي احمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وسيف الجزيري.

من ناحية أخرى قررت إدارة نادى الزمالك تعيين عمرو أبو العز، إدارى منتخب مصر فى عهد الأمريكى بوب برادلى، فى منصب المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وتم تعيين عمرو أبو العز فى منصب المدير الإدارى لفريق الزمالك بدلاً من منتصر الرملاوى الذى تولى المهمة فى جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون.