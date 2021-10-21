شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخضع لمسحة طبية اليوم قبل مواجهة الحرس الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى والجهاز الفنى لمسحة طبية جديدة عصر اليوم الخميس، قبل انطلاق المران الجماعى للفريق الأحمر.

وتأتى المسحة الطبية وفقًا للبروتوكول الطبى قبل خوض المباريات الرسمية، إلى حين وصول أى مستجدات فى هذا الملف من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، خاصة بعد تلقي جميع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لقاح كورونا.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، فى إطار الاستعدادات لمباراة الحرس الوطني، التي تقام السادسة مساء السبت على ملعب الأهلى وى السلام، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

وقبل انطلاق مران الأهلي أمس عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، لشرح نقاط القوة والضعف في فريق الحرس الوطني بطل النيجر.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل.

وكانت مواجهة الذهاب في النيجر قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيًّا 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى.