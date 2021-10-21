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"تذكرتى" تعلن ضوابط عودة الجماهير لمباريات الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الدورى فى الموسم الجديد.

 

وجاءت الاشتراطات كالتالى:

- إجراء تحديث على موقع تذكرتى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذى يشجعه فى الموسم الحالى ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا فى الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدة مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.

- حذف من كان عمره أقل من 16 عاما فى عامى 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب فى حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتى بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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