شكرا لقرائتكم خبر عن "تذكرتى" تعلن ضوابط عودة الجماهير لمباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الدورى فى الموسم الجديد.

وجاءت الاشتراطات كالتالى:

- إجراء تحديث على موقع تذكرتى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذى يشجعه فى الموسم الحالى ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا فى الموسم المقبل.

- سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدة مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.

- حذف من كان عمره أقل من 16 عاما فى عامى 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب فى حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتى بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.