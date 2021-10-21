شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود الشحات ووحيد فى موقعة إياب الحرس الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى جهود الثنائى حسين الشحات ومحمود وحيد للمشاركة فى مباراته ضد الحرس الوطنى بطل النيجر يوم السبت المقبل فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وغاب الشحات ووحيد عن مباراة الذهاب أمام بطل النيجر والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، حيث عانى الشحات من الإصابة بشد فى العضلة الضامة، بينما شاتكى وحيد من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن حسين الشحات انتظم فى جزء كبير من التدريبات الجماعية للفريق لليوم الثانى على التوالى أمس الأربعاء بعد مشاركته فى جزء من المران أول أمس الثلاثاء.

وأوضح أبو عبلة أن حسين الشحات أصبح جاهزًا للمشاركة فى مباراة الحرس الوطنى بطل النيجر، وفقًا لرؤية الجهاز الفنى، حيث تعافى من إصابته بشد فى العضلة الضامة وشارك فى التدريبات الجماعية تدريجيًّا بشكل جيد دون شكوى طبية.

فيما أكد أبو عبلة أن وحيد بدأ في التعافي من إصابته بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وسوف ينتظم بشكل أكبر في التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

وأوضح أبو عبلة أن محمود وحيد أتم المراحل النهائية من التجهيز البدني والفني، وسوف ينتظم بشكل كامل في تدريبات الغد لحسم موقفه من اللحاق بمباراة الحرس الوطنى.