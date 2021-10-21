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تعرف على قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الخميس، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

 

وتم ترشيح الأسماء التالية لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا:

 

- داني بليند، لاعب أياكس، بتسجيله هدفا أمام بوروسيا دورتموند.

 

- أوكافور، لاعب سالزبورغ، سجل هدفين أمام فولفسبورغ.

 

- أليسون بيكر، حارس ، تصدى لثلاث فرص أمام أتلتيكو مدريد.

 

- سباستيان كواتيس، لاعب سبورتينغ لشبونة، سجل هدفين أمام بشكتاش.

 

وكان ختام مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات، الأربعاء، والتي شهدت فوز يوفنتوس على زينيت 1-0، فيما تفوق على مالمو برباعية نظيفة، وبنفس النتيجة فاز بايرن ميونخ على بنفيكا، بينما تغلب على دينامو كييف 1-0، وقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى فوز أمام أتالانتا 3-2.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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