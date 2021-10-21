شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لكارتيرون اليوم قبل مباراة الزمالك وتوسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مؤتمرا صحفيا فى الخامسة مساء اليوم، للحديث عن لقاء توسكر الكينى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها فى السابعة مساء غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب.

كما يعقد فى الخامسة مساء اليوم الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام توسكر الكينى فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في السابعة مساء غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإدارى بالفريق ومصطفى ميلا مسئول المهمات، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على زي الفريقين خلال الاجتماع بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب، وحقق الزمالك الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم على ستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

من ناحية أخرى يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استمرار معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها غدا الجمعة في إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وجاء قرار كارتيرون ليستمر المعسكر حتي موعد مباراة إنبي في الجولة الأولي من الدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل علي الرغم من إقامة المباراة في استاد الدفاع الجوى وذلك بغرض توفير مزيدا من الاستقرار والتجانس بين اللاعبين استاد برج العرب.

ويضم معسكر الزمالك الحالي كلا من : حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد ، خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد، خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز- إمام عاشور - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - حمدي علاء - السيد محمد عبد الله - سيف جعفر، خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري.