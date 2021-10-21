شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى قطر كلاسيك للاسكواش بمشاركة 4 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، والتى تستضيفها الدوحة خلال الفترة بين 17 إلى 23 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 187 ألف دولار، وهو ما يضعها بفئة بطولات البلاتينيوم أعلى فئة فى بطولات الاسكواش.

وكان 4 لاعبين مصريين قد حجزوا مقاعدهم بهذا الدور وهم مصطفى عسل لاعب الأهلى، طارق مؤمن لاعب الجزيرة، ومازن هشام لاعب وادى دجلة ومحمد أبو الغار.

وجاءت مباريات اليوم كالتالى:

طارق مؤمن ومصطفى عسل

مازن هشام وجويل مكين

محمد أبو الغار وبول كول

وشارك بالبطولة من مصر كل من: محمد الشوربجى المصنف الثانى عالميا، طارق مؤمن ، مروان الشوربجى، كريم عبد الجواد ، مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، مازن هشام، مازن جمال، يوسف سليمان، عمر مسعد، محمد أبو الغار، محمد الشربينى.

ويغيب على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميا وحامل لقب آخر نسختين من البطولة، عن المشاركة فى هذه النسخة.