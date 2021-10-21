شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفنى لمباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى الخامسة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الخامسة مساء اليوم الخميس الاجتماع الفنى لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام توسكر الكينى فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها فى السابعة مساء غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من عمرو أبو العز المدير الإدارى بالفريق ومصطفى ميلا مسئول المهمات، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على زى الفريقين خلال الاجتماع بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية.

ويختتم الزمالك تدريباته اليوم على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب، استعدادا للقاء بطل كينيا المرتقب، وحقق الزمالك الفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم على استاد نيايو الوطنى بهدف دون رد، سجله المغربى أشرف بن شرقى.

من ناحية أخرى يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استمرار معسكر الفريق المقام حاليا فى برج العرب استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها غدا الجمعة فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

وجاء قرار كارتيرون ليستمر المعسكر حتى موعد مباراة إنبى فى الجولة الأولى من الدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل على الرغم من إقامة المباراة فى استاد الدفاع الجوى، وذلك بغرض توفير مزيدا من الاستقرار والتجانس بين اللاعبين استاد برج العرب.

ويضم معسكر الزمالك الحالي كل من : حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد ، خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد، خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز- إمام عاشور - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - حمدي علاء - السيد محمد عبد الله - سيف جعفر، خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري.