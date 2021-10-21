شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعود من البرتغال اليوم بعد قضاء إجازة قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من البرتغال اليوم الخميس بعد قضاء إجازة قصيرة هناك عقب مباراتى الفراعنة أمام ليبيا فى تصفيات كأس العالم، وحقق المنتخب الوطنى فيهما الفوز، ليتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط.

وحدد كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر يوم 7 نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق معسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم، جاء قرار كيروش بعد تحديد يوم 5 نوفمبر المقبل موعدا لمباراة القمة بين الزمالك والأهلى، حيث سيحصل اللاعبون على راحة يوم 6 نوفمبر قبل الانتظام فى المعسكر يوم 7 من نفس الشهر استعدادا لمباراتى انجولا والجابون.

على صعيد متصل، تفقد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ومعه وائل جمعة مدير منتخب مصر، استاد القاهرة، وأبدى المدير الفنى إعجابه الشديد باستاد القاهرة وطلب إقامة مباراة المنتخب المقبلة أمام الجابون بدلاً من برج العرب.

وأجرى مسئولو اتحاد الكرة محاولات مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف لتغيير ملعب المباراة ونقلها لاستاد القاهرة بدلًا من برج العرب لكن ضيق الوقت منع إقامة مباراة الفراعنة بالقاهرة بدلًا من برج العرب. وفاز منتخب مصر على ليبيا بهدف نظيف فى الإسكندرية فى الجولة الثالثة بالتصفيات، قبل أن يكرر الفوز بثلاثية نظيفة فى بنغازى فى الجولة الرابعة.

وتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم بعد الفوز على ليبيا، حيث رفع المنتخب رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الثانى بينما جاءت ليبيا فى المركز الثانى بـ6 نقاط. من ناحية أخرى طلب كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة المقبل يوم 6 نوفمبر استعدادا لخوض مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

ولم يحدد فيفا حتى الآن موعد مباراتىّ أنجولا والجابون بشكل نهائى، كما أن الأجندة الدولية المقبلة فى الفترة من 8 حتى 15 نوفمبر، إلا أن كيروش يرغب فى تبكير المعسكر لينطلق فور مباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ3 من عمر الدورى العام والمحدد لها أحد يومى 4 أو 5 نوفمبر.