شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حسين الشحات ..حب القميص الأحمر يسيطر على مغريات العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حب القميص الأحمر أصبح يسيطر على حسين الشحات لاعب الأهلى ليطغى على مغريات العروض و إستكمال حلم الإحتراف ، خاصة فى ظل تمسك القلعة الحمراء بتواجده .

حسين الشحات لاعب يرتبط إرتباط قوى بجماهير النادى الأهلى ، خاصة أن دوره فى الأوقات الصعبة و المباريات الحاسمة قوى و ناجح فى صناعة الفارق .

وجددت العديد من الأندية الخليجية وتحديداً السعودية رغبتها فى ضم حسين الشحات لاعب الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وكان حسين الشحات محط اهتمام بعض الأندية السعودية خلال انتقالات الصيف الأخيرة، لكن الخلاف المالي بين الأهلي وهذه الأندية حال دون الوصول لاتفاق بجانب رغبة الأهلى المؤكدة فى الاحتفاظ باللاعب الذى يقدم عروضا جيدة مع المارد الأحمر الفترة الماضية.

ورفض حسين الشحات الاستجابة لأى من هذه العروض، والتى كان من أبرزها عرضاً مُغرياً من الحزم السعودى، وفضل اللاعب الاستمرار مع الأهلى تنفيذاً لرغبة القلعة الحمراء.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب حسين الشحات فى الصور التالية :