الأهلى يكثف جهوده لإقناع جونيور أجاى بقبول العرض الليبى

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القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولي الاهلى جهودهم في الساعات الأخيرة لإقناع النيجيري جونيور أجاى لاعب الفريق الموضوع على قائمة الانتظار بقبول عرض الاهلى الليبى لضمه قبل غلق باب القيد في ليبيا ، وأحضر مسئولو النادى الاهلى عرض شفهى من نظرائهم فى الاهلى الليبى للتعاقد أجاي بغية إنهاء أزمته مع النادى بشكل ودى ، وينتظر مسئولى الاهلى القرار النهائى من اللاعب بشأن قبول العرض أو رفضه من أجل البدء فى خطوات تفعيله وارساله بصورة رسمية للنادى حال موافقة اللاعب أو إخطار النادى الليبى بغلق هذا الملف ، ولايزال القيد مستمر بشكل طبيعى فى ليبيا .

ويجري مسئولو النادي الأهلي محاولة أخيرة مع النيجيري جونيور أجايي، جناح الفريق الأحمر، من أجل حل أزمة اللاعب بشكل ودي بعد رفع اسمه من قائمة الأهلي للموسم الجديد ووضعه على قائمة الانتظار وفقا للوائح اتحاد الكرة، خاصة بعد رفض اللاعب كل الحلول التي تم تقديمها له طوال الفترة الماضية، وقام أجايي برفضها.

وعرض مسئولو الأهلي على أجايي الحصول على 50% من مستحقاته المالية والبالغة 850 ألف دولار عن الموسم الأخير بعقده على عدة أقساط مقابل فسخ العقد بالتراضي وعدم شكوى النادي في الفيفا وإنهاء العلاقة بين الطرفين بشكل طيب حفاظا على العلاقة الطيبة بين الطرفين، وتنتظر إدارة الأهلي استجابة اللاعب النيجيري للحلول المقدمة له.

واجمالا لعب أجاى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب، منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى 2016، سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.