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فحوصات طبية لمحمود الخطيب بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله للمستشفى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، لأزمة صحية طارئة، عقب الانتهاء من مشاركته فى الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء أمس، لتكريم كل من الكابتن حسن حمدي، رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

ونقل محمود الخطيب لأحد المستشفيات الكبرى، ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء؛ لتحديد أسباب الأزمة، وتلقى العلاج اللازم.

 

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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