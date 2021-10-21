شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات طبية لمحمود الخطيب بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، لأزمة صحية طارئة، عقب الانتهاء من مشاركته فى الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء أمس، لتكريم كل من الكابتن حسن حمدي، رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

ونقل محمود الخطيب لأحد المستشفيات الكبرى، ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء؛ لتحديد أسباب الأزمة، وتلقى العلاج اللازم.