شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس استمرار معسكر برج العرب حتى مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك استمرار معسكر الفريق المقام حاليا في برج العرب استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها غدا الجمعة في إياب دور الـ 32 بدورى ابطال افريقيا.

وجاء قرار كارتيرون ليستمر المعسكر حتي موعد مباراة إنبي في الجولة الأولي من الدورى والمقرر لها الثلاثاء المقبل علي الرغم من إقامة المباراة في استاد الدفاع الجوى وذلك بغرض توفير مزيدا من الاستقرار والتجانس بين اللاعبين استاد برج العرب.

ويضم معسكر الزمالك الحالي كل من : حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد ، خط الدفاع: حازم إمام - حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد، خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي - محمد أشرف روقا - إسلام جابر - محمود عبد العزيز- إمام عاشور - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - حمدي علاء - السيد محمد عبد الله - سيف جعفر، خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري.

من ناحية أخرى قررت إدارة نادى الزمالك تعيين عمرو أبو العز، إدارى منتخب مصر فى عهد الأمريكى بوب برادلى، فى منصب المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وتم تعيين عمرو أبو العز فى منصب المدير الإدارى لفريق الزمالك بدلاً من منتصر الرملاوى الذى تولى المهمة فى جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون.