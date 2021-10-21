تصنيف فيفا.. مصر تتقدم 4 مراكز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر أكتوبر والذي شهد تقدم مصر إلى المركز الـ44 عالميا.

وتقدم المنتخب الوطني 4 مراكز عن التصنيف الشهري الأخير لفيفا، حيث كان في المركز الـ48 عالميا.

وشهد التصنيف حفاظ مصر على مركزها السادس أفريقيًا والرابع عربيًا.

وخاض المنتخب الوطني خلال شهر أكتوبر مباراتين ضد ليبيا بالجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وتمكن المنتخب الوطني من الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 1-0، بينما حسم نتيجة مباراة الإياب بثلاثية دون رد.

ويحتل المنتخب السنغالي المركز الأول على المستوى الأفريقي والـ20 عالميًا، يليه المنتخب التونسي في المركز الثاني والـ27 عالميًا، ثم المنتخب المغربي والذي يحتل المركز الـ29 عالميًا والثالث أفريقيًا.