"قال أنا مش شايف".. شوبير يكشف كواليس إصابة الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، كواليس الأزمة الصحية التي تعرض لها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عقب تواجده في حفل تكريم الثنائي حسن حمدي رئيس القلعة الحمراء الأسبق، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وتواجد شوبير في حفل تكريم حسن حمدي وحسن مصطفى كمقدم للحفل، والتي نٌظم أمس الأربعاء، حيث تم منح الثنائي قلادة الأهلي الذهبية.

وقال شوبير خلال ظهوره في إذاعة "أون سبورت" صباح اليوم الخميس :"الخطيب أثناء تكريمه لحسن حمدي ووضعه الوسام قال (أنا مش شايف)، استقبلنا كلامه بهزار".

وتابع :"بعد انتهاء الحفل تلقيت اتصالاً هاتفيًا حول صحة الخطيب، بعدها استطاعت التواصل مع الخطيب ووجدت أنه نُقل للمستشفى".

وواصل :"وجدت أن الخطيب يعاني من آلام في عينه اليمين، وهذه الآلام من مباراة الترجي التونسي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل شوبير "مرض الخطيب رسالة لمن يرد التشكيك في صحته (محدش هيدعي المرض)، وسيخضع الخطيب لفحوصات طبية من أجل معرفة سبب المشكلة".

وأنهى :"الخطيب كان يعاني من آلام في مؤتمر كشف الحساب الأخير والذي عُقد يوم الإثنين الماضي، إلا أن الخطيب يوجه رسالة في التفاني في حب الأهلي".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أن الخطيب تعرض لأزمة صحية على إثرها تم نقله لأحد المستشفيات الكبرى. (طالع التفاصيل)