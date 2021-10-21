شاهد.. الكشف عن أول تمثال شمع لمحمد صلاح

محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

كشف متحف "مدام توسو" الشهير عن أول تمثال شمع للمصري محمد صلاح نجم ليفربول.



ويعتبر متحف مدام توسو الشهير لعارضة الأزياء الأمريكية كايلي جينر من أشهر المتاحف في العالم، والذي افتتح مؤخراً أول فروعه في المنطقة العربية من خلال متحف "مدام توسو دبي" بدولة الإمارات.

ونشر الحساب الرسمي للمتحف عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لمحمد صلاح مع عبارة "قريباً" في إشارة لموعد طرح تمثال اللاعب.

وبعدها بساعات، نشر المتحف صباح اليوم الخميس صوراً من تمثال صلاح الذي ظهر من خلاله وهو يرتدي بدلة بيضاء مع ظهور اللاعب نفسه في تدشين تمثاله الشمعي الأول.

وظهر صلاح في حالة سعادة غامرة وهو يشاهد تمثاله الذي ظهر فيه وهو يحتفل بطريقته المعهودة عند تسجيل الأهداف بالإشارة بإصبعه تعبيراً عن التفوق.

ويقدم صلاح موسماً قد يكون الأروع في مسيرته مع ليفربول، حيث سجل حتى الآن 12 هدفاً في 10 مباريات بكافة البطولات.

وأعلن المتحف الشهير في يناير/كانون الثاني 2020 أنه يخطط لطرح تمثال للفرعون المصري، كان يفترض أن يعرض في متحف العاصمة البريطانية "لندن" في نهاية العام الماضي لكن التدشين تأخر لأكتوبر/ تشرين الأول 2021.

ونشر الفيديو الذي نشرته صفحة المتحف، صوراً لوجه صلاح وإنجازاته وأرقامه مع ليفربول ويظهر من خلاله اللاعب المصري مبتسماً.

صلاح من جانبه كان قد أعرب عن سعادته البالغة بتشييد تمثال شمعي له من قبل متحف "مدام توسو" حين قال: "أنا متحمس للغاية للتعاون مع فناني متحف مدام توسو على أول تمثال شمع في حياتي".