تعرف على يقلق كومان قبل قمة برشلونة ضد ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

يشعر الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة بحالة من القلق قبل مواجهة فريقه المرتقبة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو.



ويلتقي برشلونة مع ضيفه ريال مدريد في موقعة الكلاسيكو، يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ورغم تحسن نتائج برشلونة بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة، والفوز على فالنسيا في الدوري الإسباني ودينامو كييف بدوري أبطال أوروبا، لكن غياب الفاعلية الهجومية، يجعل كومان يشعر بالقلق قبل الكلاسيكو.

وقال كومان في تصريحات صحفية: "لست سعيدا بغياب الفاعلية عن فريقي أمام دينامو كييف، النتيجة كانت لتصبح 3-0 أو 4-0 في المباراة، لولا هذه المشكلة".

وأضاف: "انزعاج الجمهور من قلة الأهداف المسجلة أمر طبيعي للغاية، لأن البارسا في مباراة كهذه والفرص التي صنعها، عليه تسجيل المزيد".

وأردف: "لا يمكن التساهل كثيرا، علينا الحسم لأن كرة ضدك قد تؤدي للتعادل، وهو ما نريد تجنبه في المباريات المقبلة".

وأتم: "برشلونة قادر على الفوز على ريال مدريد يوم الأحد المقبل، أشعر بالتفاؤل بقدرتنا على حسم هذه المباراة".

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يقبع ريال مدريد وصيفا بـ17 نقطة، ولكل فريق مباراة مؤجلة.