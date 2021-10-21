بعد نقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للخطيب

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعرض الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء اليوم لتكريم كلًا من الكابتن حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وبحسب بيان للنادي، تم نقل الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها محمود الخطيب.

وكتب شوبير، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «‏كل التمنيات القلبية للكابتن محمود الخطيب بالشفاء العاجل. كان يشكو من آلام في عينه ويبدو أنها تطورت بعد حفل تكريم حسن حمدي وحسن مصطفي كل التمنيات بالشفاء العاجل للنجم الخلوق محمود الخطيب».

وفي سياق متصل، كشف الناقد الرياضي محمد جمال، آخر تطورات الحالة الصحية للخطيب، قائلا: "الكابتن محمود الخطيب بخير.. ارتفاع ضغط العين و اجهاد عام .. موضوع تحت الملاحظه حتي صباح اليوم ..بعدها يعود للمنزل مع اعطاءه راحه إجباريه لعدة أيام".