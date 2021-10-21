شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. إبراهيم سعيد يبدأ مشواره مع الزمالك بصاروخ فى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة إن كانت مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار مهما مر عليها الوقت، وهو ما ينطبق على هدف إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق في شباك إنبى.

ونجح إبراهيم سعيد الذى انتقل من الأهلى إلى الزمالك في مطلع عام 2005، في إحراز هدف صاروخى مع أول مشاركة له عقب عام كامل من الأزمات والمشاكل والإيقاف.

إبراهيم سعيد انضم للزمالك موسم 2004 / 2005 ولكن تم إيقافه نتيجة شكوى الأهلي ضده، ليظل بلا نشاط في كرة القدم سواء مباريات أو تدريبات لمدة تزيد عن عام، وعقب رفع الإيقاف رسميا بـ 48 ساعة شارك إبراهيم سعيد مع الزمالك في اول مباراة رسمية له امام إنبى، وأحرز هدفا في اول ربع ساعة وكان عبارة عن تسديدة من منتصف الملعب تقريبا معلنا عودته للكرة من جديد رغم توقعات الجميع بأن مشواره الكروى انتهى بسبب أزمته مع الأهلى.

لعب إبراهيم سعيد موسمين بقميص الزمالك فى الفترة من 2004 حتى 2006، لعب خلالهما 46 مباراة سجل 4 أهداف. ووصل إجمالى مشاركاته مع القطبين إلى 187 مباراة عبر 9 مواسم سجل خلالها 28 هدفا، منها 22 هدفا فى الدورى فى 124 مباراة.

وانضم للمنتخب الأول عام 2000، واستمر إلى 2008، لعب 53 مباراة دولية، سجل هدفين وساهم مع المنتخب فى لقبى امم 2006،2008 مع حسن شحاتة.