شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى والزمالك يتعادلان فى حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 أكتوبر 1955 أقيمت قمة الأهلى والزمالك رقم 13 فى مسابقة الدورى ضمن فعاليات الأسبوع الخامس على ملعب الأهلى بالجزيرة فى حضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقادة ثورة يوليو فى مباراة خصص دخلها لدعم تسليح الجيش.

انتهت المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حيث تقدم الضيوف فى الدقيقة 30 عن طريق علاء الحامولى وتعادل صالح سليم بعدها بثلاث دقائق، وفى الدقيقة 50 تقدم الأهلى عن طريق وجيه مصطفى وتمكن علاء الحامولى من إدراك التعادل للزمالك وتسجيل هدفه الثانى فى الدقيقة 68.

واستمر الزمالك فى الصدارة برصيد 8 نقاط فى خمس مباريات يليه الأهلى برصيد 7 نقاط من 4 مباريات فى المركز الثانى.

جاء تشكيل الاهلى فى القمة 13 مكونا من : في حراسة المرمي عادل هيكل ، في خط الدفاع والوسط: عبدالوهاب سليم، طلعت عبدالحميد، السوداني سليمان فارس، رضا عبدالحميد، حلمي أبوالمعاطي ، في خط الهجوم: وجيه مصطفي، صالح سليم، أحمد مكاوي "كابتن الفريق"، توتو، شريف الزهيري.

بينما جاء تشكيل الزمالك مكونا من :في حراسة المرمي: علي بكر ، في خط الدفاع والوسط: يكن حسين، نور الدين الدالى "قائد الفريق"، على شرف، على أبو القاسم، سليمان داوود ، فى خط الهجوم: عصام بهيج، السودانى خليل سعيد قدرى، علاء الحامولي، شريف الفار، أحمد سليم.