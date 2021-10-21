تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - الخميس 21 أكتوبر 2021

تقام مساء يوم الخميس 21 أكتوبر/ تشرين أول 2021، عدة مباريات هامة ومرتقبة في عدد من الدوريات الأوروبية والعربية.



وتستكمل منافسات الدوري الأوروبي، بجانب المؤتمر الأوروبي، مع بعض المباريات في الدوريات العربية المختلفة.

يستضيف فريق لاتسيو نظيره مارسيليا الفرنسي، في الجولة الثالثة من مجموعات الدوري الأوروبي 2021-2022.

وتنطلق المباراة في تمام 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق حفيظ الدراجي.

يواجه فريق نابولي الإيطالي نظيره ليجا وارسو البولندي، في الجولة الثالثة من مجموعات الدوري الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خليل البلوشي.

في قمة هولندية فرنسية مرتقبة، يواجه فريق آيندهوفن نظيره موناكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لنفس البطولة.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD Xtra 1 بتعليق خالد الحدي.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة

يواجه فريق بودو النرويجي نظيره روما الإيطالي، في الجولة الثالثة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 2 HD Premium بتعليق أحمد عبده.

يستضيف فريق ارنهيم الهولندي نظيره توتنهام الإنجليزي، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium بتعليق باسم الزير.

يواجه فريق الطائي الصاعد حديثا للدوري السعودي للمحترفين، نظيره الأهلي في الجولة التاسعة من عمر المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة عبر قنوات SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

تشهد الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، قمة مرتقبة بين الوصل والعين، في أول مباراة للفريقين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الأخيرة.

تقام مباراة الوصل والعين على استاد زعبيل معقل "الأصفر" في تمام الثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون المباراة منقولة علي قناة أبوظبي الرياضية 1 وقناة دبي الرياضية 1 بجانب قناة الشارقة الرياضية.

يخوض فريق الوداد مباراته المؤجلة من الجولة السادسة في الدوري المغربي، حين يلاقي نظيره أولمبيك آسفي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

وتبث مباراة الوداد وأولمبيك آسفي عبر قناة المغربية الرياضية على الهواء مباشرة.