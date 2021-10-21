الامارات | تفوق مصري في بطولة قطر كلاسيك للاسكواش

شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق مصري في بطولة قطر كلاسيك للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد المصري طارق مؤمن، بطل العالم، لدور الثمانية ببطولة قطر كلاسيك للاسكواش، التي ينظمها الاتحاد القطري للتنس والاسكواش والريشة الطائرة على ملاعب مجمع خليفة الدولي حاليا وتستمر حتى 23 من الشهر الجاري.

وتشهد البطولة تألقا مصريا ملحوظا، بعدما بلغ مصطفى عسل، المصنف السابع، الدور ذاته هو الآخر، بعد فوزه على مواطنه يوسف سليمان، الذي انسحب بسبب الإصابة.

وجاء تأهل مؤمن بعد فوزه على الإنجليزي توم ريتشارد بثلاثة أشواط دون مقابل في 29 دقيقة فقط.

ويسعى مؤمن، الذي توج بلقب بطولة العالم التي استضافتها قطر عام 2019، للتقدم في بطولة قطر كلاسيك وإحراز أول ألقابه بها.

كما تأهل اللاعب النيوزيلندي بول كول، المصنف الثاني، لدور الثمانية، عقب فوزه على نظيره الفرنسي بابتيست ماسوتي بثلاثة أشواط دون مقابل.

ويتطلع اللاعب النوزيلندي للمنافسة على لقب البطولة هذا العام، بعد أن وصل لنهائي بطولة العالم، لكنه خسر اللقب لصالح المصري مؤمن.

وضرب بول كول موعدا غدا الخميس مع المصري محمد أبو الغار، الذي تأهل بدوره للدور ذاته بتغلبه على الانجليزي أدريان ويللر بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتشهد منافسات البطولة غدا مواجهة بين البيروفي دييجو إلياس مع الألماني رفاييل كاندرا، فيما يلتقي المصري مازن هشام مع الويلزي جويل ماكين.

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