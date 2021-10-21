شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يضع خطة التأهل لدور المجموعات الأفريقي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مرانه الرئيسي اليوم استعدادا لمواجهة توسكر الكيني المقرر لها غدا في إياب دور الـ 32 بدورى ابطال افريقيا ، بعدما دخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا أول امس في برج العرب استعدادا للمباراة، حيث يحتاج الزمالك للفوز او التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل لدور المجموعات رسميا بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بكينيا بهدف نظيف احرزه المغربي اشرف بن شرقي.

ومن المقرر ان يستقر الفرنسي كارتيرون علي تشكيل المباراة في مران اليوم ، وان كانت جميع المؤشرات تؤكد علي ثبات التشكيل حيث سيعتمد كارتيرون علي نفس لاعبي مباراة الذهاب دون أي تعديلات.

ومن المقرر ان يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من : محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد فتوح، وفي الوسط طارق حامد وامام عاشور ، وفي الهجوم الرباعي احمد سيد زيزو ويوسف أوباما واشرف بن شرقي وسيف الجزيري.

من ناحية أخرى قررت إدارة نادى الزمالك تعيين عمرو أبو العز، إدارى منتخب مصر فى عهد الأمريكى بوب برادلى، فى منصب المدير الإدارى لفريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء.

وتم تعيين عمرو أبو العز فى منصب المدير الإدارى لفريق الزمالك بدلاً من منتصر الرملاوى الذى تولى المهمة فى جهاز الفرنسى باتريس كارتيرون.