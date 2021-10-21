شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الحرس الوطنى يصل القاهرة استعداداً لمواجهة الأهلى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل اليوم الخميس فريق الحرس الوطنى بطل النيجر للقاهرة استعداداً لمواجهة الأهلي في السابعة من مساء السبت المقبل باستاد الأهلي والسلام في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ومن المقرر أن يتدرب فريق الحرس الوطني مرتين فقط في القاهرة قبل مباراة الأهلي علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق في نيامى.

ويتطلع الأهلي للصعود ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي الذي حصده الأحمر في آخر نسختين و10 مرات في تاريخه.

وتأسس نادي جانديرميه ناسيونال (الحرس الوطني) عام 1996 ، ويخوض مبارياته على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي، ويتسع 35 ألف متفرج.

صعد إلى الدوري النيجري الممتاز عام 2012 بعدما حصد لقب القسم الثاني ، حصد لقب الدوري المحلي في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه موسم 2020-2021، وحسم اللقب برصيد 56 نقطة من 26 مباراة، حقق خلالها 16 فوزا و8 تعادلات وخسارتين.

حصل على ثنائية تاريخية الموسم الماضي قبل المشاركة في دوري الأبطال.

شارك في كأس الكونفدرالية، وفاز في ذهاب دور الـ64 على أولمبيك يلين من مالي 1-0، ثم تعادل على ملعبه إيابا بهدف لمثله، وفي دور الـ32 الأول، اصطدم الفريق بنظيره شبيبة القبائل الجزائري وخسر على ملعبه 1-2 ذهابا، ثم تعرض لهزيمة خارج الديار بهدفين دون رد ليودع البطولة مبكرا.

حل وصيفا للكأس 3 مرات أعوام 2014 و2015 و2019، واحتل المركز الثاني في الدوري عام 2017.

لم يفز في أي مباراة قارية على ملعبه بعد أن خاض 4 مباريات في إفريقيا، خسر مرة واحدة وتعادل في ثلاثة.

-لا يضم الفريق سوى لاعبين محترفين فقط من الأول من توجو والثاني من كوت ديفوار.

– يضم 6 دفعة من مواليد الألفية الحالية.

-يبلغ متوسط أعمار الجيل الحالي للفريق النيجري نحو 29.7 عاما، حسب ما ذكره موقع "ترانسفير ماركت".

- الحرس الوطنى تعادل على ملعبه ذهابا 1-1 مع ضيفه لو ميساجير نغوزي من بوروندي، وكان على أعتاب الخروج من الدور التمهيدي، قبل فوزه الصعب والثمين إيابا بهدف دون رد، ليحجز مقعده بين الكبارويضرب موعداً مع الاهلى ويتعادل فى موقعة الذهاب بهدف لكل فريق.