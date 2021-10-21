شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. ميار شريف تواجه الكولومبية ماريا فى الدور الثانى ببطولة تنريفي المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه اليوم الخميس، ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس ، الكولومبية الصاعدة 19 عام ماريا كاميلا أوسوريو سيرانو فى بطولة تنريفي المفتوحة باسبانيا للتنس ، بعد ما نجحت اللاعبة الكولمبية فى الفوز على المصنفة السادسة عالميا ايلينا سفيتولينا 1-2 فى الدور الأول .

ونجحت ميار شريـف فى هزيمة الإيطالية لوكـريـزا ستيفانيني 2-0 ( 6-2 , 6-0 ) وتتأهـل للدور الثاني من بطولة تنريفي المفتوحة باسبانيا للتنس .

وتقدمت ميار شريف، لاعبة المنتخب الوطنى للتنس، 8 مراكز فى تصنيف محترفات التنس الصادر مؤخرا، واحتلت ميار شريف، المركز 64 عالميًا، ويعد هذا أفضل تصنيف للاعبة.

وودعت ميار شريف منافسات دور الـ 64 ببطولة إنديان ويلز (WTA1000) للسيدات، بعد خسارتها الكبيرة أمام البرازيلية بياتريز مايا حداد المصنفة 116 على العالم، بمجموعتين مقابل لا شيء جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/3، 6/0.