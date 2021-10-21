شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات فى الجولة الـ4 للمجموعة الـ3 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى حيث يستضيف حرس الحدود المتصدر برصيد 6 نقاط ولديه مباراة مؤجلة أمام الرجاء نظيره سبورتنج صاحب المركز الرابع برصيد 4 نقاط في مواجهة صعبة لصاحب الأرض الساعى نحو تحقيق الفوز الثالث على التوالي لتأمين الصدارة مبكرا والإبتعاد بها عن أقرب منافسيه .

وفى إطار مباريات نفس الجولة يلتقى الأوليمبى بقيادة أحمد سارى صاحب المركز الثالث برصيد 5 نقاط مع بايونيرز صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط ، كما يواجه كفر الشيخ صاحب المركز السادس برصيد 4 نقاط نظيره صيد المحلة صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطة وحيدة .

كما يلتقى دمنهور على ملعبه مع المصرى بالسلوم مفاجاة المجموعة الطامح نحو المنافسة على الصعود للأضواء للمرة الأولى في تاريخه ، في الوقت الذى يواجه فيه بلدية المحلة صاحب المركز السابع برصيد 4 نقاط نظيره دكرنس صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط في لقاء صعب للطرفين ربما يشهد تحديا بين اللاعبين داخل أرض الملعب .

كما يواجه المنصورة فريق المجد السكندرى في لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض، بينما تختتم لقاءات الجولة بمواجهة الحمام المطروحى مع الزرقا .