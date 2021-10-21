الأهلي يُعلن تعرض الخطيب لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعرض لأزمة صحية طارئة وذلك عقب الانتهاء من الحفل الذي شارك فيه يوم أمس الأربعاء.

ونشر النادي الأهلي بيانًا عبر موقعه الرسمي جاء نصه كالآتي:

تعرض الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء اليوم لتكريم كلًا من الكابتن حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

وتم نقل الكابتن محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

وكشف مصدر في النادي الأهلي من خلال تصريحات لمصراوي في الساعات الأولى من صباح الخميس، أن رئيس النادي الأهلي يُعاني من أزمة على مستوى العين وهو ما دفعه للتوجه إلى إحدى المستشفيات من أجل الوقوف على أخر التطورات، خاصة وأنه شعر بألم في عينه خلال الساعات الماضية وكان على متابعة مع طبيبه الخاص.