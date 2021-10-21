السمري: تواصلت مع مسؤولي "تذكرتي" للتحفظ على أسعار تذاكر مباريات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير التنفيذي لنادي الزمالك، حسين السمري، إنهم تواصلوا مع مسؤولي شركة تذكرتي بخصوص تذاكر مباريات فريقه.

وأشار السمري، خلال مداخلة مع فضائية الزمالك، إلى أن تواصله مع مسؤولي شركة تذكرتي جاء للتحفظ على أسعار تذاكر مباريات فريقه.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، قد أعلنت توحيد سعر تذاكر مباريات الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد وهو 100 جنيه.

وتطرق المدير التنفيذي لنادي الزمالك، للحضور الجماهيري في مباراة فريقه أمام نظيره الكيني، توسكر، بقوله:"الاتحاد الأفريقي له قواعده وقد سمح لنا بحضور 25 مشجعًا أمام توسكر والاتحاد المصري ليس له علاقة بالأمر".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره توسكر، اليوم الخميس، ضمن منافسات إياب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكشفت رابطة الأندية المحترفة في وقت سابق، موافقة الجهات الأمنية على حضور 1000 مشجع لكل فريق في مباريات الدوري وفقاً لإجراءات محددة.