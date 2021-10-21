اهداف مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري ابطال اوروبا..بيكيه يُعدل المسار

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شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري ابطال اوروبا، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ضمن مباريات اليوم الاربعاء 20 أكتوبر 2021، والتي استضافها ملعب كامب نو.
وضع برشلونة حداً لبدايته الباهتة بالمجموعة، وتمسك بآماله في الصعود للأدوار الإقصائية للمسابقة التي توج بها 5 مرات، بعدما اقتنص فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه دينامو كييف الأوكراني.
ويدين برشلونة بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى مدافعه جيرارد بيكيه، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 36، مسجلا باكورة أهداف الفريق الكتالوني بدوري الأبطال في الموسم الحالي، بعدما عجز عن التسجيل في أول مباراتين.
وكان برشلونة استهل مسيرته في المجموعة بالخسارة صفر / 3 أمام ضيفه بايرن ميونخ ، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام مضيفه بنفيكا في الجولة الثانية.
بتلك النتيجة، واصل برشلونة تفوقه على دينامو كييف، بعدما تغلب عليه للمباراة الخامسة على التوالي بدوري الأبطال، حيث يرجع آخر انتصار للفريق الأوكراني على نظيره الإسباني إلى نوفمبر 1997، عندما فاز 4 / صفر على النادي الكتالوني بمرحلة المجموعات في البطولة القارية.
ويأتي هذا الفوز، الذي يعد الثاني على التوالي لبرشلونة في مختلف المسابقات، ليمنح دفعة معنوية لا بأس بها ويعيد الكثير من الهدوء داخل أروقة النادي قبل لقائه المرتقب مع ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد بالدوري الإسباني يوم الأحد المقبل بملعب (كامب نو).
اهداف مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري ابطال اوروبا
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