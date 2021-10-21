اهداف مباراة مان يونايتد واتالانتا في ابطال اوروبا..رأسية رونالدو تصعق القديسين

شاهد فيديو اهداف مباراة مان يونايتد واتالانتا في دوري ابطال اوروبا، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات ضمن قمة مباريات اليوم الاربعاء 20 أكتوبر 2021.

أحرز كريستيانو رونالدو هدفا بضربة رأسية في الدقيقة 81 ليكلل عودة مانشستر يونايتد بعد تأخره بهدفين ليهزم أتلانتا 3-2 في مباراة مثيرة بالمجموعة السادسة جمعتهما مساء اليوم على ملعب أولد ترافورد.

وأعتلى مانشستر يونايتد صدارة ترتب المجموعة السادسة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن فياريال صاحب المركز الثاني، والمتفوق بفارق الاهداف على أتالانتا الإيطالي في المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يتذيل يانج بويز ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وبدأت المباراة بأداء حذر من جانب الفريقين، حيث لم يرغبا في شن العديد من الهجمات على مرمى كل من ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وخوان أوجستين موسو حارس مرمى أتالانتا.

وبعد مرور ربع ساعة، نجح أتالانتا في تسجيل أول أهداف المباراة عن طريق مهاجمه ماريو باسيليتش، حيث تلقى كرة عرضية أرضية من زميله ديفيد زاباكوستا، ليكملها المهاجم الكرواتي في شباك دي خيا.

وبعد الهدف اندفع هجوم مانشستر يونايتد بقيادة نجمه البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، ومواطنه برونو فيرنانديز، بحثا عن هدف التعادل، لكنه اصطدم بجدار قوي من دفاع أتالانتا بقيادة التركي ميريح ديميرال مدافع يوفنتوس السابق.

ونجح ديميرال في نقل تألقه من المستوى الدفاعي إلى المستوى الهجومي، حيث سجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 ، بعدما وجه عرضية رائعة من زميله تيون كووبمينيرز، بضربة رأس في شباك دي خيا.

وتعقد موقف يونايتد في الشوط الأول، وبحث عن تسجيل هدف يقلص به الفارق، إلا أن فريق أتالانتا بأكمله فرض أسلوبه في اللعب، وحرم مانشستر يونايتد من تقديم أي جديد حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، تغير شكل وأداء مانشستر يونايتد ، ونجح في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 53 عن طريق ماركوس راشفورد الذي تلقى تمريرة من برونو فيرنانديز، ليضع الكرة أرضية على يسار حارس أتالانتا.

وواصل مانشستر يونايتد تهديد مرمى أتالانتا، وسدد لاعبه الاسكتلندي سكوت ماكتومناي كرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 58.

ورغم تقدمه إلا أن أتالانتا تراجع في الشوط الثاني إلى مناطقه مفضلا عدم المخاطرة أمام هجوم الفريق الإنجليزي.

ورغم ذلك نجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل عن طريق هاري ماجواير في الدقيقة 75، الذي استغل ارتباك دفاع فريق أتالانتا وتلقى تمريرة من كافاني داخل منطقة الجزاء، ليضع الكرة في الشباك.

واندفع أتالانتا محاولا الحفاظ على حظوظه في الخروج بالنقاط الثلاث، لكن بعد خمس دقائق من هدف ماجواير، أرتدى رونالدو ثوب البطل وسجل الهدف الثالث لمانشستر يونايتد، بعدما تلقى كرة عرضية نموذجية من لوك شاو، ليضعها بضربة رأس في الشباك.

وصالح الفريق الإنجليزي جماهيره، عقب سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، حيث كان الفريق قد حقق فوزا واحدا فقط في آخر خمس مباريات خاضها في كل البطولات، وجاء ذلك الفوز على فياريال الإسباني في الجولة الثانية بالمجموعة ذاتها من دوري أبطال اوروبا.

وتعرض مانشستر يونايتد للخسارة في مباراتين من أخر ثلاث مباريات خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي، وكانت الهزيمة الأخيرة أمام ليستر سيتي بنتيجة 2 / 4، ومن قبلها التعادل 1 / 1 مع إيفرتون، وقبل ذلك الخسارة أمام أستون فيلا صفر / 1 والخروج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد ويستهام بالخسارة صفر-1.

اهداف مباراة مان يونايتد واتالانتا في دوري ابطال اوروبا

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