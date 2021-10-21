تشيلسي يكتسح مالمو برباعية نظيفة ويوفنتوس يفوز في الوقت القاتل

اكتسح نادي تشيلسي الإنكليزي ضيفه مالمو السويدي برباعية نظيفة مساء الأربعاء في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.



واستعاد تشيلسي حامل اللقب بهذا الفوز توازنه بعد سقوطه في الجولة الماضية أمام مضيفه يوفنتوس بهدف دون مقابل، فأصبح في المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط عن يوفي الأول الذي حقق فوزه الثالث على التوالي وجاء على حساب زينيت الروسي.



سجل أهداف تشيلسي كل من الدنماركي اندرياس كريستنسن (9) والإيطالي جورجينيو (21 و57 من ركلتي جزاء) والألماني كاي هافيرتز (48).



لكن المباراة لم تخل من النكسات بالنسبة لتشلسي، إذ تعرض المهاجمان الألماني تيمو فيرنر والبلجيكي روميلو لوكاكو للإصابة، وبالتالي قد تكون المباريات المقبلة صعبة على الـ "بلوز" في حال طال غياب مهاجميه.



وفي المجموعة ذاتها، حقق يوفنتوس الإيطالي فوزاً في الوقت القاتل على مضيفه زينيت سان بطرسبرع الروسي بهدف نظيفة.



وبعد بداية كارثية على وقع رحيل رونالدو، وخسارتين من مبارياته الثلاث في الدوري، استعاد فريق "السيدة العجوز" بريقه.



وسجل السويدي ديان كولوسيفسكي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86، ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة في الصدارة، فيما تجمد رصيد زينيت عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.



وكان يوفنتوس أطلق حملته الأوروبية بنجاح بعدما كان حجز مقعده القاري بشق الأنفس في المرحلة الأخيرة للموسم الماضي، ومنحه الفوز على تشيلسي 1-0 في الجولة السابقة قبل التوقف الدولي، جرعة معنويات كبيرة.



أما تشيلسي، الذي أسداه يوفنتوس خدمة كبيرة، فعوّض باكتساح ضيفه السويدي مالمو على ملعب ستامفورد بريدج 4-0، لحساب المجموعة.



ويحتل البلوز المرتبة الثانية برصيد 6 نقاط، ثم زينيت بـ3، وأخيراً مالمو بدون رصيد.



وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة السابعة، والتي جمعت بين ليل الفرنسي وضيفه إشبيلية الإسباني انتهت بالتعادل السلبي.



ورفع ليل رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث من تعادلين وخسارة، في حين ارتقى إشبيلية إلى وصافة المجموعة خلف سالزبورغ النمساوي برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات.



وتغلّب سالزبورغ في وقت سابق من اليوم على فولفسبورغ الألماني 3-1 ليحكم قبضته على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل، في حين تذيل فولفسبورغ المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين وخسارة.