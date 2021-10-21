الامارات | بن هزام: حريصون على تنظيم مميز لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن بن هزام: حريصون على تنظيم مميز لتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أمين عام اتحاد الكرة محمد عبدالله بن هزام اكتمال كل التحضيرات لاستضافة الفجيرة مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، حيث ستقام مباريات المجموعة التي تضم الإمارات وعُمان وقيرغستان والهند من 24 إلى 30 الجاري باستاد الفجيرة. وتابع بن هزام في تصريح صحافي: «اتحاد الكرة حريص على تنظيم مميز لمباريات التصفيات من كل النواحي».

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