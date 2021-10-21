الامارات | الوصل يتسلّح بالنتائج الأخيرة.. والعين يريد بقاء الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يتسلّح بالنتائج الأخيرة.. والعين يريد بقاء الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع الوصل شعار الاستمرار في تحقيق الانتصارات، حينما يستقبل العين المتصدّر، في الساعة 8:30 من مساء اليوم، على ملعبه في زعبيل، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء يسعى خلاله «الإمبراطور» إلى إلحاق «الزعيم» بمصير فريق شباب الأهلي، الذي حقق الفوز عليه بالملعب ذاته في الجولة الماضية.

ويمرّ الوصل، صاحب المركز السابع برصيد تسع نقاط، بنشوة معنوية وحالة كبيرة من الاستقرار في النتائج إذ لم يخسر في آخر أربع مباريات، وتعادل مع الوحدة 1-1، واتحاد كلباء 1-1، فيما فاز في الجولة الماضية على شباب الأهلي، كما حقق انتصاراً مهماً خارج ملعبه أمام بني ياس بهدفين مقابل هدف، في ذهاب كأس الرابطة، وهي النتائج التي يسعى الفريق إلى الاستفادة منها في لقاء اليوم.

ويدرك مدرب فريق الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، صعوبة المهمة، لكنه يعول على شخصية «الإمبراطور» في تحقيق الانتصار، إذ طالب لاعبيه بأن يظهروا الشخصية خلال لقاء اليوم، مؤكداً في حديثه بالمؤتمر الصحافي، أنه جهز فريقاً كما ينبغي للمواجهة، وقال: «العين في حالة رائعة، ويمتلك فريقاً منظماً، لذلك يتصدر الدوري، لكننا أيضاً من الفِرَق القوية، وعلينا أن نلعب بثقة ونُظهر شخصيتنا».

ويبدو أن الانتصار الذي حققه صاحب الأرض والجمهور في اللقاء السابق أمام شباب الأهلي، كان مغرياً لذلك، إذ حث المدرب هيلمان لاعبيه على تكراره، وقال: «فزنا على شباب الأهلي ونجحنا في إيقاف سلسلة انتصاراته، نسعى لتكرار الأمر أمام العين، نحن كمحترفين علينا التأقلم مع الوضع، وتحويل السلبيات إلى إيجابيات».

وفي المقابل، يدخل فريق العين، المتصدر بـ14 نقطة، مواجهة اليوم ولا بديل أمامه سوى الانتصار لمواصلة البقاء في الصدارة، إذ إن أي نتيجة بخلاف الفوز قد تتسبب في ضياع الصدارة، وستكون فرصة سانحة لكل من الجزيرة والشارقة لخطف الصدارة، وسيكون الفريق مطالباً باللعب بتوازن أكبر، خصوصاً بسبب القوة الهجومية الضاربة التي يمتلكها منافسه الذي يقوده الهداف فابيو ليما.

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