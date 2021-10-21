الامارات | راشد بن حميد: الإمارات جاهزة لاستضافة مونديال الأندية 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: الإمارات جاهزة لاستضافة مونديال الأندية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن «السُمعة الدولية الناصعة لدولة الإمارات في جميع المجالات، ومنها الرياضية، شكّلت عاملاً حيوياً في منح الإمارات حق استضافة كأس العالم للأندية 2021»، مشيراً إلى أن «الأسرة الرياضية الدولية تعد الإمارات عاصمة للرياضة العالمية، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها في جميع البطولات التي استضافتها، منها مونديال الأندية (2009 و2010 و2017 و2018)».

وتقدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة، وعلى تهيئة كل الظروف المناسبة لاستضافة الأحداث الرياضية القارية والدولية، وقال: «نحن محظوظون بقيادتنا الحكيمة، التي تقدم للوسط الرياضي دعماً غير محدود، من أجل أن يحقق أهدافه». وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن «دولة الإمارات (بحمد الله)، وبفضل قيادتها الرشيدة، حازت ثقة المؤسسات والهيئات الدولية، لما تتمع به من سُمعة طيبة في جميع الجوانب، وهي سبّاقة وجاهزة لاستضافة الكثير من الأحداث العالمية العامة والرياضية، وخير دليل على ذلك النجاح الباهر الذي يحققه (إكسبو 2020 دبي)».

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالتعاون المتواصل مع مجلس أبوظبي الرياضي، ودوره الكبير في تهيئة أفضل السبل لاستضافة الحدث، الذي يقام بداية العام المقبل 2022.

وأضاف أن «تنظيم كأس العالم للأندية في العاصمة أبوظبي، سيمنح فرصة لسكان الإمارات ولمحبي الكرة في العالم للاستمتاع بهذه التظاهرة الكروية»، مؤكداً قدرة أبناء وبنات الإمارات على إنجاح هذا الحدث الرياضي.

• «مونديال الأندية يعود إلى أبوظبي بعد النجاحات التي تحققت في نسخ (2009 و2010 و2017 و2018)».

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