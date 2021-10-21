الامارات | شباب الأهلي يقتنص صدارة دوري اليد من بوابة الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقتنص صدارة دوري اليد من بوابة الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتلى فريق كرة اليد في نادي شباب الأهلي، قمّة الترتيب في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، عقب فوزه أول من أمس، على ضيفه الوصل بنتيجة «30-27»، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي، والتي سجلت أيضاً فوز النصر على أرض صالة ناديه على حساب دبا الحصن «28-22».

وابتعد شباب الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق النقطة عن الشارقة الذي غاب عن الجولة لتأجيل مباراته مع الجزيرة حتى التاسع من نوفمبر، لمشاركة كل من الجزيرة والعين في بطولة الأمير فيصل بن فهد

الـ26، التي تستضيفها مدينة الحمامات في تونس خلال الفترة من 23 أكتوبر الجاري، وحتى الثاني من نوفمبر المقبل.

وارتقى النصر بدوره إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشارقة، وتراجع الوصل للمركز الرابع برصيد ثماني نقاط، فيما بقي دبا الحصن بالمركز الأخير بأربع نقاط.

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