الامارات | طرح تذاكر بطولة غولف «AVIV دبي» للبيع

شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر بطولة غولف «AVIV دبي» للبيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الجولة الأوروبية أن التذاكر أصبحت متاحة لحضور منافسات بطولة «AVIV دبي» للغولف.

وقال بيان صحافي: «تتوافر تذاكر دخول عامة ومجانية للمتابعين لمشاهدة مجموعة من أفضل لاعبي الغولف في العالم، والذين يتنافسون لضمان أماكنهم في حدث نهاية الموسم».

تقام بطولة «AVIV دبي»، التي تبلغ قيمة جوائزها 1.5 مليون دولار، على ملعب النار في عقارات جميرا للغولف في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، وذلك قبل الحدث الأخير لسلسلة رولكس لعام 2021 «بطولة دي بي ورلد»، التي تُسدل الستار على منافسات هذا العام، والتي تقام في دبي على ملعب الأرض.

ويمكن للمتابعين حجز تذاكرهم من https:/‏‏‏/‏‏‏www.ticketmasteruae.ae/‏‏‏showProductList.html?changeLanguageTo=en&idEvent=10000270.

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