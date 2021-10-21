الامارات | منتخب السيدات في اختبار «آسيوي» أمام لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السيدات في اختبار «آسيوي» أمام لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب السيدات الساعة العاشرة صباح اليوم اختباراً آسيوياً أمام لبنان على استاد عمرزاكوف في العاصمة القيرغيزية بيشكيك، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2022. وكان المنتخب فاز على غوام بهدفين لهدف، بينما فاز ميانمار على لبنان برباعية نظيفة. وتتصدر ميانمار بفارق الأهداف عن المنتخب.

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