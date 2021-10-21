الامارات | دبي تستضيف النسخة الأولى لكأس البادل تنس

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستضيف النسخة الأولى لكأس البادل تنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف دبي النسخة الأولى من كأس دبي للبادل تنس، الفعالية الرياضية التي تضم مباريات استعراضية لأبرز الرياضيين المحترفين ومنافسات مخصصة للهواة من محبي اللعبة. وتستمر البطولة شهراً، مع مباريات استعراضية على مدار ثلاثة أيام بين 2 و4 نوفمبر في ملعب تم بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية بالقرب من متحف المستقبل الشهير في جميرا أبراج الإمارات.

ومن أبرز المشاركين في منافسات المحترفين خوان ليبرون شينكوا (المُصنف أولاً على العالم)، وفيرناندو بيلاستيجوين (المُصنف سادساً).

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