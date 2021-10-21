شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: رابطة الأندية صاحبة القرار فى ملف شيكابالا.. ومن حقه المشاركة أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم، عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، أن رابطة الأندية هي صاحبة القرار في الوقت الحالي في ملف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق، مضيفاً أنهم لم يصلهم قرار بعد حول إمكانية مشاركة شيكابالا بعد تجميد عقوبة إيقاف اللاعب من مركز التسوية والتحكيم.

وأوضح عمرو أدهم في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم، أن شيكابالا من حقه المشاركة في مباراة إنبي يوم الثلاثاء المقبل، وواصل: "شيكابالا موقفه سليم من الناحية القانونية تماما وننتظر إخطار رسمي من لجنة الأندية".

وتابع: "اتحاد الكرة ليس على مسافة واحدة من الجميع، ويتعامل معنا بنظرية الاستعماء، يحاول أن يكون مقنعا وهو غير مقنع".

وأضاف: "لم يصدر أي شيء رسمي من اتحاد الكرة بعد قرار مركز التسوية والتحكيم، وهناك من يقول إن الأمر أصبح تحت مسئولية رابطة الأندية كما لو أنهم يضعوننا أمام مشكلة مع رابطة الأندية".