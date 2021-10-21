شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 20/10/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 20 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، بن شرقى من تدريبات الزمالك: لست مثاليا لكنى اجتهد للظهور بمستوى عالٍ كل يوم، وتأكيدا لـ"الخليج 365": أشعة الشناوى تثبت التئام تمزق الخلفية بنسبة 60%، والأهلى يشارك أول مرة فى كأس العالم للأندية على الأراضى الإماراتية ، ومحامى شيكابالا يكشف قرار مركز التسوية برفع إيقافه ، والأهلى يعلن جاهزية حسين الشحات للمشاركة فى مباراة الحرس الوطني.

الأهلى يعلن جاهزية حسين الشحات للمشاركة فى مباراة الحرس الوطني

انتظم حسين الشحات، لاعب وسط ألفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى جزء كبير فى تدريبات ألفريق الجماعية اليوم

محامى شيكابالا يكشف قرار مركز التسوية برفع إيقافه

كشف كمال شعيب محامى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك عن صدور قرار من اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا، والذى أصدره اتحاد الكرة على خلفية أحداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى، وذلك بعدما كان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بإيقاف اللاعب 8 شهور قبل تخفيض العقوبة لتصبح 8 مباريات.

قرر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكماً بإستبعاد فرج عامر رئيس نادى سموحة ومحمد مجاهد المرشح على رئاسة النادى السكندرى من انتخابات النادى المقبلة، المقرر لها يوم 29 من أكتوبر الجارى.

محمود متولى جاهز طبيا للمشاركة فى التدريبات الجماعية للأهلى

كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن محمود متولى مدافع ألفريق الأحمر جاهز من الناحية الطبية للمشاركة فى تدريبات الأهلى الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة بآلام فى أوتار الركبة.

تسعى إدارة نادى الزمالك لتعديل عقد مصطفى فتحى لاعب ألفريق العائد من الإعارة لسموحة فى الموسم الماضي، بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب مع النادى السكندرى وهو ما جعل هناك عدد من العروض تغرى اللاعب.