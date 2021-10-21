شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: قبول الاستئناف على حكم الاستبعاد من الانتخابات وما زالت مرشحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، اليوم الأربعاء الموافق 20/10/2021، بالاستئناف في اللجنة الأوليمبية على الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي من انتخابات سموحة، والتى من المقرر لها أن تقام يوم 29 أكتوبر المقبل.

وقال فرج عامر، خلال تصريح صحفي له منذ قليل، إنه تم قبول الاستئناف المقدم اليوم في اللجنة الأوليمبية والمقيد برقم ١٩ لسنة ٢٠٢١/٤ق، وبناء على ذلك تم إيقاف الحكم باستبعادي لحين نظر الاستئناف.

وأشار إلى أن الأمور رجعت كما هى وما زلت مرشحا على رئاسة نادى سموحة تحت رقم 3، وقائلا: "فى انتظار تأييدكم ويشرفني أن ألتقى بأحبائي أعضاء نادى سموحة الساعة 7 مساء اليوم بنادى سموحة بالصالة 1 المغطاة حتى يعلم المتربصون الحقيقة".