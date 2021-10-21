اخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 20/10/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الأربعاء 20/10/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتى جاء فى مقدمتها، تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الأهلي فى الجولات الثمانية الأولى، ومحمود وحيد يشارك فى مران الأهلي الجماعى.. وحقنة بلازما ثانية للشناوى.
تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الأهلي فى الجولات الثمانية الأولى
تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بمواعيد مباريات الفريق الأول في بطولة الدوري الممتاز، اعتبارًا من الجولة الأولى وحتى الجولة الثامنة لموسم 2021-2022.