اخبار النادى الاهلى اليوم الأربعاء 20/10/2021

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بمواعيد مباريات الفريق الأول في بطولة الدوري الممتاز، اعتبارًا من الجولة الأولى وحتى الجولة الثامنة لموسم 2021-2022.