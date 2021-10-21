شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الأهلي فى الجولات الثمانية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًّا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، بمواعيد مباريات الفريق الأول في بطولة الدوري الممتاز، اعتبارًا من الجولة الأولى وحتى الجولة الثامنة لموسم 2021-2022.

وفيما يلى مواعيد وملاعب مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الجولات التي تم الإعلان عنها من جانب رابطة الأندية:

- الجولة الأولى:

الإسماعيلي أمام الأهلي، يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.

- الجولة الثانية:

الأهلي أمام البنك الأهلي، يوم الأحد 31 أكتوبر الجاري، في الثامنة مساءً على استاد الأهلي we السلام.

- الجولة الثالثة:

الزمالك أمام الأهلي، يوم الجمعة 5 نوفمبر المقبل، في الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

- الجولة الرابعة

الأهلي أمام المقاولون العرب، يوم الجمعة 19 نوفمبر المقبل، في الثامنة مساءً على ملعب الأهلي we السلام.

الجولة الخامسة:

غزل المحلة أمام الأهلي، يوم الاثنين 22 نوفمبر المقبل، في الساعة الخامسة والنصف مساءً، على استاد غزل المحلة.

الجولة السادسة:

الأهلي أمام سموحة يوم الخميس 25 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ملعب الأهلي we السلام.

الجولة السابعة:

فيوتشر إف سي أمام الأهلي، يوم الثلاثاء 21 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف على ملعب الأهلي we السلام.

الجولة الثامنة:

الأهلي أمام بيراميدز، يوم السبت 25 ديسمبر المقبل، في الثامنة مساءً على ملعب الأهلي we السلام.