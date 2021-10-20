شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد قرعة كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ موعد قرعة كأس العالم 2022، الذي سيقام في دولة قطر نهاية عام 2022.



وخلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الفيفا، قال إنفانتينو إن القرعة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 31 مارس القادم.

ومن المقرر أن يقام كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.