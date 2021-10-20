شكرا لقرائتكم خبر عن 100 جنيه سعر موحد للتذكرة فى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الاندية المصرية المحترفة لكرة القدم برئاسة أحمد دياب، عن سعر موحد لتذكرة مباريات الدورى الموسم الجديد 2021- 2022 ، فى بيان رسمى للرابطة ، على أن يكون سعر التذكرة 100 جنيه مصرى .

وجاء بيان الرابطة كالتالي ..

فى أطار قرار عودة الجماهير للموسم الجديد وبعد تنسيق رابطة الاندية المصرية المحترفة لكرة القدم مع اندية الدورى الممتاز ، في ظل تحديات جائحة فيروس كورونا فقد تقرر سعر موحد لمباريات الدورى الممتاز ، على ان يكون السعر الموحد للتذكرة هو 100 للتذكرة .

أعلنت رابطة الأندية المحترفة مواعيد أول ثمانية مباريات للأهلى فى بطولة الدوري الممتاز، والتي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة فريق الإسماعيلي على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الأولى من المسابقة في البطولة التي تنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بينما أسفرت قرعة الدورى الممتاز عن مواجهة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الثالث من بطولة الدورى الممتاز بنسخته الجديدة وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوى، على أن تقام مباراة الدور الثانى بالأسبوع العشرين للمسابقة، بينما يواجه المارد الأحمر نظيره بيراميدز فى الجولة الثامنة للدوري.