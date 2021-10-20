شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 20/ 10/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأربعاء الموافق 20/ 10/ 2021 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها مركز التسوية والتحكيم يرفع عقوبة إيقاف محمود شيكابالا، وكارتيرون يجهز 4 لاعبين فى مباراة توسكر الكينى، وحكام المباراة يصلون القاهرة.

محامى شيكابالا يكشف قرار مركز التسوية برفع إيقافه

كشف كمال شعيب محامى محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك عن صدور قرار من اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم برفع الإيقاف عن شيكابالا، والذى أصدره اتحاد الكرة علي خلفية احداث تسليم درع الدورى الموسم الماضى، وذلك بعدما كان اتحاد الكرة قد أصدر قرارا بإيقاف اللاعب 8 شهور قبل تخفيض العقوبة لتصبح 8 مباريات.

كارتيرون يجهز 4 لاعبين فى مباراة توسكر الكينى

يبحث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك إمكانية الدفع ببعض اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركو فى المباريات مع الزمالك منذ نهاية الموسم الماضى، فى أجزاء من مباراة توسكر الكينى المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الإياب فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

حكام الزمالك وتوسكر الكيني يصلون القاهرة

وصل إلى القاهرة صباح اليوم طاقم التحكيم الموريتاني المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل، باستاد الجيش ببرج العرب.

تقسيمة سريعة لمستبعدى الزمالك فى مواجهة توسكر

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدون من مواجهة توسكر الكيني تقسيمة سريعة في جزء من الملعب تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.

كيف يستعد الزمالك لمواجهة إياب توسكر الكينى فى أفريقيا

يستعد الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بكل قوة للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، المقرر له يوم الجمعة المقبل، بعد النجاح فى تحقيق الفوز فى لقاء الذهاب بنتيجة 1 /0 لهدف أشرف بن شرقى. مسحة طيبة للزمالك فى معسكر برج العرب استعدادا لمواجهة توسكر خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية اليوم الأربعاء خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

بن شرقي من تدريبات الزمالك: لست مثاليا لكني اجتهد للظهور بمستوى عالٍ كل يوم

يبذل النجم المغربي أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول لفريق الزمالك، مجهود شاق خلال التدريبات للاستمرار على مستواه الذي يلاقى اعجاب ملايين الجماهير فى مصر والعالم العربي، ونشر بن شرقي صورة له خلال التدريبات على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، ووجه رسالة قائلا: "أنا لست مثاليا لكني أحمل نفسي على مستوى عالٍ كل يوم".

أول مران للزمالك فى معسكر برج العرب استعدادًا لتوسكر الكينى × 15 صورة