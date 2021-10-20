شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يبدأ المرحلة الثالثة من التأهيل بعد إصابة قطع الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أحمد الشناوي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي اليوم على هامش مران الفريق، والتي تشهد لأول مرة نزوله للملعب لبدء عمليات الجري الخفيف.

ويسعى الشناوي للتعافي من آثار الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الذي تعرض له مؤخرا وخضع معه لعملية جراحية في ألمانيا، ويقوم خلال الفترة الماضية بعمليات التأهيل حيث انتهى من مرحلتين ويسير بخطى جيدة من أجل العودة قريبا للملاعب.

أوضح الجهاز الطبي لنادي بيراميدز أن الشناوي بدأ اليوم المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي والتي تشهد لأول مرة نزوله لأرض الملعب حيث يؤدي تدريبات الجري الخفيف المستقيم مع الجهاز الطبي، على أن يكون بجوار تدريبات الجري، تدريبات أخرى للتوازن وتدريبات الحس الحركي، مع

استكمال التقوية للعضلات وخصوصا العضلة الخلفية.

أشار الجهاز الطبي إلى أن المرحلة الثالثة من عمليات تأهيل الشناوي تستمر لمدة شهر تقريبا طبقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له والذي يسير عليه بصورة جيدة منذ الجراحة التي أجراها مؤخرا.