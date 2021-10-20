شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل تجديد عقد رزاق سيسيه لحين الإطمئنان على سلامته من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل مسئولو نادى الزمالك تأجيل حسم ملف تجديد تعاقد الإفوارى رزاق سيسيه مهاجم الفريق العائد من الإعارة، لحين التأكد من سلامته التامة بعد الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا فى صابونة الركبة، وأدت لإبتعاده عن الملاعب.

ويرغب مسئولى الزمالك التأكد من سلامة رزاق سيسيه بشكل تام من إصابة الركبة وعدم وجود مضاعفات قد تؤثر على أداء اللاعب فى الفترة المقبلة، قبل حسم موقفه من التجديد للفريق الأبيض.

وكان رزاق سيسيه أبدى موافقته على تجديد تعاقده مع الزمالك، خاسة وإن عقده سينتهى بنهاية الموسم الجديد، ويحق له التوقيع لأى فريق فى انتقالات شهر يناير المقبل.

ويواصل الايفواري رزاق سيسيه برنامجه التأهيلي فى الزمالك، تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية خارجية للتأكد من سلامته بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة .

فى سياق أخر، خضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية اليوم الأربعاء خلال معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا للقاء توسكر الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابعة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد الجيش ببرج العرب.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ضم 25 لاعبا بقائمة الفريق خلال المعسكر الحالي لخوض المباراة وهم:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – محمود عبد الرازق شيكابالا – أيمن حفني – حمدي علاء – سيد محمد عبد الله – سيف جعفر

خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريبه في السادسة مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادا للقاء بطل كينيا.